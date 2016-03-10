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    Юрист Денисова: «Информация о конфликте Денисова с Кобелевым не соответствует действительности»

    Юрист полузащитника «Динамо» Игоря Денисова Юрий Зайцев не подтвердил информацию о том, что у футболиста существует конфликт с тренерским штабом Андрея Кобелева.

    «Информация о конфликте Денисова с главным тренером не соответствует действительности, футболист продолжает тренироваться в первой команде и находится в хороших отношениях с партнерами по команде и тренерским штабом», - сказал представитель футболиста.

    Напомним, что сегодня появились слухи о том, что Денисов может пропустить ЧЕ-2016.

    Источник: Р-Спорт

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    10.03.2016 16:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 марта 2016, 18:34

      Давненько о Игорехе новостишек не поступало.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2016, 16:23

      У одного Юристы, у другого банкиры, пора нашим футболерам уже собственное посольство открывать со своей дипломатической миссией )))))))))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > FanatSerj 10 марта 2016, 19:13

      Первым делом надёжная крыша над головой, ага.

      0
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