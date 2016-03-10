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В «Барселоне» намерены сохранить Месси до 2021 года

10 марта 2016, 12:36
6

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес анонсировал продление контракта с форвардом Лионелем Месси.

«Совершенно точно, Месси останется в клубе как минимум до 2021 года. Речь идет о лучшем футболисте в истории с выдающимися спортивными и личными качествами. Многие удивляются, когда узнают, насколько он скромный.

Некоторые люди думают, что вскоре у него наступит спад, но это не так. У него есть еще много чего предложить команде, поэтому он будет оказывать определяющее влияние на команду в течение многих лет», — сказал Фернандес.

Текущий контракт 28-летнего футболиста с «Барселоной» истекает летом 2018 года.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Испания Барселона Месси Лионель
Комментарии (6)
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DIMON425
1457608689
он останется в барсе до конца карьеры футболиста
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Alex3920486
1457609015
Ни Пеле, ни Марадона, ни кто другой , пока есть Великий игрок Лео.. Это Новейшая история и скорости другие, не как раньше... Выдающаяся личность. Я бы хотел пожать ему руку по-братски!!
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PNZ1985
1457617982
род. 24 июня 1987 еще нет 28 считовод
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VladlenY
1457811973
Да нафига Лео вообще думать о других клубах когда он играет в лучшем клубе Европы , который в данный момент выносит всех и вся. Некоторые команды даже жалко становится после игры с барсой.
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