В «Барселоне» намерены сохранить Месси до 2021 года

Спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес анонсировал продление контракта с форвардом Лионелем Месси.

«Совершенно точно, Месси останется в клубе как минимум до 2021 года. Речь идет о лучшем футболисте в истории с выдающимися спортивными и личными качествами. Многие удивляются, когда узнают, насколько он скромный.

Некоторые люди думают, что вскоре у него наступит спад, но это не так. У него есть еще много чего предложить команде, поэтому он будет оказывать определяющее влияние на команду в течение многих лет», — сказал Фернандес.

Текущий контракт 28-летнего футболиста с «Барселоной» истекает летом 2018 года.