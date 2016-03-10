Агуэро назвал примерную дату завершения карьеры

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро хочет перед завершением карьеры поиграть в родном «Индепендьенте». По словам футболиста, вернуться на родину он планирует после чемпионата мира-2018.

«За последние несколько месяцев услышал массу информации по новому контракту, но не беру все это в голову. Для меня ясно одно — когда мое соглашение закончится, после ЧМ-2018 в России, я вернусь в «Индепендьенте». Со мной всегда были добры в «Манчестер Сити», говорили, что если я посчитаю нужным перейти в другой клуб, то не будут препятствовать. Но куда я стану переходить в Европе? Никуда. Когда закончится контракт, я поеду в Аргентину», — приводит слова футболиста радио Independient en la Uno.