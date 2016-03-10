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    Сабо: «Украинские футболисты, не идите служить в логово врага»

    Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо отрицательно относится к переходу украинских футболистов в РФПЛ.

    «Прошу всех украинских футболистов, не идите служить в логово врага, отказывайтесь от предложений. По крайней мере, если бы мне предложили переехать в Россию, я бы точно отказался. Некорректно сегодня работать на благо врага. Вот Евгений Селезнев трудоустроился в «Кубани». Вероятно, важную роль сыграли деньги. Я не критикую Селезнева, но на его месте я бы стопроцентно отказался от переезда в Россию. Понимаю, что на Украине дела идут не лучшим образом. Но можно найти другую страну и обойти Россию», – цитирует Сабо газета «Експрес».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2016 10:52
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 марта 2016, 23:52

      А что же он когда за сборную СССР выступал,награды,звания получал-выходит что за "вражескую" команду,почему тогда не отказался?

      3
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 11 марта 2016, 01:07

      Дорогие наши безработные!!!Ни в коем случаи не езжайте зарабатывать в Россию,ведь это "враждебная" нам страна!!!Сидите дома и сосите лапу,можете свою,если нет-вам Яценюк свою предложит,да и вашим детям тоже!!!
      Сабо просто петух не клюнул в одно место еще,потому он такую дурь и мелет,пожил бы на те гроши на которые мы живем,посмотрел бы я как он заговорил,маразматик старый

      4
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      Рейтинг: +483

      headdevil 10 марта 2016, 16:21

      Сразу понятно кто смотрит украинские каналы вещания

      3
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      Рейтинг: +22

      Igreks 10 марта 2016, 15:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сабо красавчик. Затролил чётко

      -11
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      Рейтинг: +22

      Igreks 10 марта 2016, 15:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      к сожлению мысль о деньгах отбирает у людей здравий смысл. Вот и селезень не устоял перед грязными купюрками. Хотя я думаю что он и так уже не мало заработал за карьеру....но сколько бы этих купюрок не было их всегда человеку мало - будь то политик или футболист...

      -13
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 марта 2016, 15:01

      По счастью тебе ничего не предложат в России. Если только выйти на Красную площадь, чтобы люди посмотрели, как ты убьешься головой об стену Мавзолея, где дедушка Ленин лежит. Старый маразматик!!!

      7
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 марта 2016, 14:03

      Кто тебе что предложит, маразматик? если только заглотнуть от ляШ ко!

      5
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 10 марта 2016, 13:30

      Чертовы вы олени,хохлы!!! Пляшите под американскую дудку! Слабаки несчастные! Что осталось от вашей Украины?!
      Да ничего! Развалили страну! Опозорили себя!
      Еще что-то там про Россию говорите!

      15
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 10 марта 2016, 13:24

      Иожеф Сабо. Советский человек.Играл в сб.СССР.
      С возрастом произошли изменения в коре головного мозга,
      старческое,бывает....

      16
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2016, 13:11

      жрите сало и не подавитесь гребаные хохлы

      6
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