Венгер: «Вы можете назвать кого-нибудь, кто выиграл с «Арсеналом» больше, чем я?»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог матча 1/8 финала Кубка Англии против «Халла» (4:0). Напомним, в этой игре получили травмы два защитника «канониров» – Пер Мертезакер и Габриэль Паулиста.

«Я немного шокирован: во время матча мы потеряли двух центральных защитников, а потом лишились еще и Аарона Рэмзи.

У Мертезакера небольшое сотрясение, но с ним все должно быть в порядке. Габриэль тоже выглядит хорошо, а вот насчет Рэмзи я немного обеспокоен, потому что у него травма мышцы бедра. В остальном все прошло хорошо», – сказал Венгер.

Также наставник ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Вы можете назвать кого-нибудь, кто выиграл с «Арсеналом» больше, чем я? После моего прихода дела клуба пошли намного лучше».