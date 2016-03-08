Ходжсон опасается, что Руни не успеет восстановиться к чемпионату Европы

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон высказал опасение относительно состояния здоровья Уэйна Руни в преддверии чемпионата Европы.

«Руни – капитан и самый опытный наш футболист. Он всегда играл за сборную на важных турнирах и никогда не подводил команду.

На этом отрезке сезона мне не хотелось бы с определенностью говорить о чьих-то шансах на попадание в сборную на Евро-2016, и шансы Руни я пока тоже не буду обсуждать.

Я только опасаюсь, что он не успеет восстановиться после травмы, но опасность этого невелика», – сказал Ходжсон.