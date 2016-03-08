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    Ходжсон опасается, что Руни не успеет восстановиться к чемпионату Европы

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон высказал опасение относительно состояния здоровья Уэйна Руни в преддверии чемпионата Европы.

    «Руни – капитан и самый опытный наш футболист. Он всегда играл за сборную на важных турнирах и никогда не подводил команду.

    На этом отрезке сезона мне не хотелось бы с определенностью говорить о чьих-то шансах на попадание в сборную на Евро-2016, и шансы Руни я пока тоже не буду обсуждать.

    Я только опасаюсь, что он не успеет восстановиться после травмы, но опасность этого невелика», – сказал Ходжсон.

    Источник: Skysports

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    08.03.2016 23:23
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