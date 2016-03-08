Киселев: «У «Томи» будут и другие спонсоры, когда выйдем в Премьер-лигу»

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о финансовой ситуации в команде.

«С теми финансами, которые спонсоры выделили, мы работаем до мая планомерно, без рывков. До мая деньги есть. Потом, надеемся, дополнительные средства будут. Будем ли отталкиваться от других денег? Будут другие спонсоры, когда выйдем в Премьер-лигу. Я надеюсь, мы туда зайдeм не на один сезон», – цитирует Киселева «РИА Томск».

Напомним, что после 24 туров «Томь» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.