Покеттино хочет видеть в «Тоттенхэме» Инсинье

Экс-генеральный директор «Катании» Пьетро Ло Монако поделился информацией, что хавбека «Наполи» Лоренцо Инсинье очень хочет видеть в своей команде наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

«Инсинье – идеальный футболист на позицию вингера.

Я общался с представителями «Тоттенхэма» и знаю наверняка, что Покеттино без ума от Инсинье», – сказал Ло Монако.

В текущем сезоне Инсинье провел 27 поединков в Серии А, в которых 11 раз поражал ворота соперников и сделал 10 результативных передач.