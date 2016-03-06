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    Кечинов: «В матче со «Спартаком» армейцы выглядели предпочтительнее»

    Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказал свое мнение по поводу результата поединка между красно-белыми и ЦСКА (0:1) в рамках 19-го тура РФПЛ.

    – ЦСКА был сильнее. Это надо признать… «Спартак» вообще ничего не создал. Невнятная игра красно-белых, непонятная… Болельщики соскучились по футболу. Ждал от своей команды большего. Не получилось. Армейцы выглядели предпочтительнее.

    – Попов совсем потерялся на поле?

    – Не только он. Промеса я тоже не увидел. А где был Зе Луиш? Мельгарехо вообще ничего не показал.

    – Кстати, Георгий Ярцев недавно сказал, что Промес ему напоминает Кечинова.

    – Да ладно? Неожиданно как-то. Не знаю, что у меня общего с Промесом. Может, Георгий Саныч просто забыл, как я играл. Параллелей что-то не вижу.

    – Как вам тогда Широков в составе ЦСКА?

    – Невыдающаяся игра. В ЦСКА могу, безусловно, выделить Мусу. Набрал феноменальную форму уже в марте. И, конечно, мне очень понравился Еременко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2016 21:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 6 марта 2016, 22:09

      Истерия пошла .. Следующий Бубнов

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