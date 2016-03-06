Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шавло: «Честь и слава «Спартаку», что сохранили Промеса»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выразил мнение, что руководство красно-белых поступило правильно, не продав полузащитника Квинси Промеса.

    – За Промеса зимой предлагали большие деньги. То, что «Спартак» его сохранил – правильно, как считаете?

    – Если Промес мог уйти, а его сохранили, то честь и слава красно-белым, потому что это ведущий игрок команды и на него делается ставка. Он является лучшим бомбардиром чемпионата и выступает за сборную. А летом будет видно. Сейчас ведь рынок перегрет китайскими предложениями. Агенты из этой станы начинают бросаться зарплатами в 15-20 миллионов евро, проводить трансферы по 40-50 миллионов. Так что посмотрим.

    Напомним, за «Спартак» Промес выступает с 2014 года. За это время голландец провел в составе красно-белых в РФПЛ 46 матчей, в которых забил 23 гола.

    Источник: Eurofootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2016 17:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11