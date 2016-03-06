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    Хомуха: «В матче ЦСКА – «Спартак» многое будет зависеть от качества газона»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился своими мыслями о предстоящем матче 19 тура российской Премьер-лиги между московскими армейцами и «Спартаком». Игра состоится сегодня на «Арене Химки», начало встречи в 19:30 по МСК.

    «В дерби жду бескомпромиссной борьбы, матч будет интересным. Многое будет зависеть от качества газона. ЦСКА имеет преимущество перед «Спартаком» за счет игры на Кубок с «Уфой», армейцы уже вошли в ритм. Все-таки официальные матчи не идут в сравнение с товарищескими на сборах. ЦСКА более сбалансированная команда, чем «Спартак». Но результат непредсказуем. Голы обязательно будут. Чем качественнее поле, тем их будет больше.

    На кого в составе обеих команд стоит обратить внимание? На игроков группы атаки. У армейцев это Муса, у спартаковцев - Промес. Оба довольно яркие футболисты, именно они будут выделяться сегодня», - заявил Хомуха.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2016 16:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 марта 2016, 17:02

      Все перины были отданы вчера Халку, но его вырубили из
      игры полностью. Столько падал,но судья на это забил и
      даже наказал его желтой. Правильно сделал.

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