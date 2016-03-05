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    Покеттино: «Доволен, что сохранился отрыв от «Арсенала»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино высказался относительно матча 29-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:2). По словам специалиста, он расстроился итоговым счетом, так как его команда вела 2:1.

    «Мы должны быть довольны, что сохранили трехочковый отрыв от «Арсенала». Отставание от лидера составляет два очка. Впереди еще девять матчей. Сейчас мы должны сосредоточиться на игре против дортмундской «Боруссии». Это тоже очень серьезный соперник. Нам нельзя останавливаться», – сказал аргентинец.

    Источник: BBC

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    05.03.2016 18:44
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