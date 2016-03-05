Страндберг: «ЦСКА хорошо изучил игру «Спартака»

Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг в преддверии матча 19-го тура РФПЛ против «Спартака» заявил, что армейцы хорошо изучили соперника. Напомним, московское дерби пройдет завтра на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 19:30.

«Сейчас еду в первую команду готовиться к игре. Мы хорошо изучили «Спартак», впрочем, как и любого другого соперника. Игра покажет, насколько мы готовы. Не знаю, попаду ли в состав – его определяет главный тренер. Но я вернулся в ЦСКА, чтобы играть. Буду бороться за место в основе. Конечно, это тяжело, когда в команде такие классные нападающие. Но я сделаю все, что в моих силах. Результат матча со «Спартаком» предсказывать не стану. Надеюсь, мы победим», – отметил Страндберг.