Кирьяков: «За чемпионство «Ростов» не сможет бороться, а за место в тройке – вполне»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне.

– Может ли «Ростов» до конца чемпионата остаться на в верху турнирной таблицы?

– Расположение «Ростова» в турнирной таблице напоминает чем-то английский чемпионат. Где неожиданно для всех «Лестер» находится на первом месте, «Ростов» у нас на втором. Но это неважно. Все ждут, когда посыпится «Ростов» и когда пойдет снисхождение вниз. Но «Ростов» старается, цепляется в каждой игре. И, думаю, у Бердыева больше опыта, чем у тренеров многих команд из верхней части таблицы, в частности, в плане предсезонной подготовки – в этом плане у «Ростова» может быть преимущество, тут очень важны для них будут первые туры после перерыва. Но я не думаю, что «Ростов» сможет бороться за первое место, а за место в тройке вполне возможно.

Отметим, что на данный момент «Ростов» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.