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    Кирьяков: «За чемпионство «Ростов» не сможет бороться, а за место в тройке – вполне»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне.

    – Может ли «Ростов» до конца чемпионата остаться на в верху турнирной таблицы?

    – Расположение «Ростова» в турнирной таблице напоминает чем-то английский чемпионат. Где неожиданно для всех «Лестер» находится на первом месте, «Ростов» у нас на втором. Но это неважно. Все ждут, когда посыпится «Ростов» и когда пойдет снисхождение вниз. Но «Ростов» старается, цепляется в каждой игре. И, думаю, у Бердыева больше опыта, чем у тренеров многих команд из верхней части таблицы, в частности, в плане предсезонной подготовки – в этом плане у «Ростова» может быть преимущество, тут очень важны для них будут первые туры после перерыва. Но я не думаю, что «Ростов» сможет бороться за первое место, а за место в тройке вполне возможно.

    Отметим, что на данный момент «Ростов» набрал 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Rusfootball.info

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    05.03.2016 15:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 марта 2016, 18:31

      Лестер побратим Ростова! даешь чемп!

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 15:19

      Банальный прогноз. Неверие в силу Ростова только на руку Бердыеву.

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