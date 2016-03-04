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    Слуцкий: «Результат дерби всегда непрогнизируемый»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к матчу со «Спартаком», который состоится 6 марта в рамках 19-го тура РФПЛ.

    «Таких матчей много не бывает ни в карьере игрока, ни в карьере тренера, сколько бы ты их ни играл. Все равно это особый матч, особая атмосфера, особый эмоциональный фон.

    Поэтому я уверен, что как бы ни складывалась турнирная ситуация, какое бы ни было текущее положение команд, дерби – это всегда дерби, и результат его всегда непрогнозируемый.

    Я не оперирую категориями, что кому-то гарантировано или не гарантировано место в составе. Но Широков брался нами как футболист стартового состава, это естественно. Впрочем, я могу так сказать про любого игрока, который приходит в ЦСКА.

    Надеюсь, что поле в Химках будет высокого качества, но все равно, опять же, не оптимального. В марте у нас они просто не могут быть готовы на сто процентов. Но все команды находятся в равных условиях», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2016 21:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 15:32

      Болельщики других команд уже спрогнозировали ничейку

      0
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 4 марта 2016, 23:39

      Надеюсь Спартак отберет очки у ЦСКА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 марта 2016, 21:53

      Ахахахах! Тогда уж лучше непрогинерзируемый, ага.

      -1
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