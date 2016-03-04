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    «Мегафон» ведет переговоры с РФС

    Представитель «Мегафона» Юлия Дорохина подтвердила, что компания ведет переговоры с РФС. Ранее появлялась информация о том, что именно «Мегафон» станет генеральным партнером организации.

    «Мы ведем переговоры с РФС, так как сотрудничали с ними ранее, а также уже 10 лет проводим вместе с ними самый большой социальный проект компании – чемпионат России по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя» (в 2015 году в нем приняли участие более 6000 детей из 140 городов России). Футбол – самый популярный вид спорта, болельщики любят делиться своими эмоциями, а «Мегафон» поможет им в этом благодаря качественной связи», – сказала Дорохина.

    Источник: Р-Спорт

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    04.03.2016 19:45
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