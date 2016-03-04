Маурисио: «Хочу стать чемпионом России в составе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился своими мыслями о предстоящей игре с «Краснодаром» в 19 туре российской Премьер-лиги.

«Зенит» стремится выиграть все турниры, в которых участвует. Да, мы идем в чемпионате на шестом месте, но ничего для нас не потеряно. Нужно победить «Краснодар» в ближайшем матче и продолжать выигрывать в каждом следующем. Я хочу стать чемпионом России, и вся наша команда хочет того же», - заявил Маурисио.

После 18 туров чемпионата «Зенит» располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера московского ЦСКА на семь очков.