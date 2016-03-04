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Маурисио: «Хочу стать чемпионом России в составе «Зенита»

4 марта 2016, 18:17
10

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился своими мыслями о предстоящей игре с «Краснодаром» в 19 туре российской Премьер-лиги.

«Зенит» стремится выиграть все турниры, в которых участвует. Да, мы идем в чемпионате на шестом месте, но ничего для нас не потеряно. Нужно победить «Краснодар» в ближайшем матче и продолжать выигрывать в каждом следующем. Я хочу стать чемпионом России, и вся наша команда хочет того же», - заявил Маурисио.

После 18 туров чемпионата «Зенит» располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера московского ЦСКА на семь очков.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Маурисио
Комментарии (10)
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Майор Дзагоев
1457104861
Хаха
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REDWHITE_
1457105411
Жирков:" Я тоже хочу"))))) зеньке за 5-е зацепиться бы...
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APchelov
1457105835
Желаем ему в каждом матче, включая Бенфику, втыкать хотя бы по одному такому штрафному, как с кубанью
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ФК Зенит всея Руси
1457105953
Сапсибо, Жозе, за победный гол в Кубке. Продолжай в том же духе.
Ответить
gennadiy
1457110776
Станеш, когда нибудь и где нибудь
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zeni
1457158882
ТАК ТОМУ и Быть!!!
Ответить
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