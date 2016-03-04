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    Казаков: «Судьба Кокорина удивительно похожа на судьбу Капелло»

    Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков выразил мнение, что судьба нападающего «Зенита» Александра Кокорина схожа с судьбой экс-главного тренера национальной команды Фабио Капелло.

    «Несмотря на разницу в возрасте, статусе, менталитете и еще много в чем, судьба Александра Кокорина кажется мне удивительно похожей на судьбу Фабио Капелло. Применительно к российскому периоду работы мэтра, разумеется. В них влюбились мгновенно – когда сборная Капелло с ходу начала штамповать победы, а Кокорин, только дебютировав в кобелевском «Динамо», стал забивать голы.

    Про размер их контрактов говорили сначала уважительно, потом с раздражением – когда результаты пошли уже не те. Затем начали высмеивать, уверяя, что им обоим в нашем футболе интересны деньги – даже не в первую очередь, а только. Потом от них захотели избавиться. Как от мозолящего глаза объекта.

    Разница только в том, что Капелло улетел домой. А Кокорин перебрался в Питер. Если верить осеннему слуху, что «Зенит» в поисках тренера пытался вести переговоры с Капелло – вот еще одна общая черта. Все-таки Санкт-Петербург самый европейский из российских городов. А они оба – что игрок, что тренер – котируются в Европе гораздо выше, чем здесь.

    И у обоих, как я понимаю, сейчас примерно схожая мотивация – провести следующий сезон на мажорный лад. Капелло это надо, чтобы поставить красивую точку в карьере. Кокорину – чтобы наконец стабильно провести хоть один год после дебютного на высоком уровне», - отметил Казаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2016 13:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 марта 2016, 15:57

      Интересно, про кого-нибудь ещё писали столько, сколько пишут про этого?

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