Сорокин: «Все стадионы ЧМ-2018 должны быть сданы к ноябрю 2017 года»

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин уверен, что все стадионы предстоящего чемпионата мира 2018 года будут введены в эксплуатацию к ноябрю 2017 года.

«Нам известна концепция ЧМ-2018, она согласована полностью. Есть расписание турниров и матчей. Самая яркая часть программы – стадионы. По всем идет строительство. У нас уже есть три – «Спартак», Казань и Сочи. В Сочи сейчас адаптация под футбол. Остальные активно строятся. Все контракты подписаны, подрядчики работают. У всех стадионов видны контуры и очертания.

Мы можем быть уверены, что работа по ним будет сдана в срок. Последний должен быть сдан в ноябре 2017 года. То есть к 2018 году мы будем уже готовы. Реализуется инфраструктурная программа, принятая правительством она составляет 620 млрд рублей. Усилиями Виталия Мутко получилось сохранить ее без усечений и изменений. Основное внимание в ней уделяется транспорту и спорту», - сообщил Сорокин.