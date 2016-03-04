Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сорокин: «Все стадионы ЧМ-2018 должны быть сданы к ноябрю 2017 года»

    Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин уверен, что все стадионы предстоящего чемпионата мира 2018 года будут введены в эксплуатацию к ноябрю 2017 года.

    «Нам известна концепция ЧМ-2018, она согласована полностью. Есть расписание турниров и матчей. Самая яркая часть программы – стадионы. По всем идет строительство. У нас уже есть три – «Спартак», Казань и Сочи. В Сочи сейчас адаптация под футбол. Остальные активно строятся. Все контракты подписаны, подрядчики работают. У всех стадионов видны контуры и очертания.

    Мы можем быть уверены, что работа по ним будет сдана в срок. Последний должен быть сдан в ноябре 2017 года. То есть к 2018 году мы будем уже готовы. Реализуется инфраструктурная программа, принятая правительством она составляет 620 млрд рублей. Усилиями Виталия Мутко получилось сохранить ее без усечений и изменений. Основное внимание в ней уделяется транспорту и спорту», - сообщил Сорокин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2016 13:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11