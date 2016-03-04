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    Казаков: «Кокориным интересовался «Вольфсбург» и дортмундская «Боруссия»

    Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков рассказал о том, что к новоиспеченному форварду "Зенита" Александру Кокорину в свое время проявляли интерес такие клубы, как дортмундская "Боруссия" и "Вольфсбург".

    "Кокорина хотел не только "Зенит". Им всерьез интересовался "Вольфсбург", предлагая 12 миллионов евро. Но "Динамо" тогда только вернуло его из "Анжи" за 18. Дортмундская "Боруссия"видела его кандидатом на замену Левандовски. Скаут клуба несколько раз специально прилетал в Москву – и сумма тогда фигурировала более внушительная, поскольку "Бавария" давала за поляка солидные деньги. Но на каком-то этапе не срослось, а жаль. Тогда бы мы смогли оценивать Кокорина исключительно как форварда, без привязки к его фотоиллюстрациям покупок – вроде новой иномарки за 70 миллионов рублей или рюкзака за 250 тысяч по старому курсу. И сколько бы он ни зарабатывал, не было бы скатывания в тему: "его испортили большими деньгами".

    А пока он здесь, на большом контракте и пока он не волшебник – от этой темы не уйти. Что "он наелся", что "мотивация не та". Поэтому все и гадают: что произойдет с ним в "Зените", это будет второй Бухаров или Дзюба? Поможет ли новый клуб выйти ему на тот уровень, которого от Кокорина все ждут", - отметил Казаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2016 12:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 6 марта 2016, 17:10

      В Кокорине самое ценное -- его кошелек.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 18:32

      Вот и шёл бы куда подальше.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 марта 2016, 15:13

      Нихер его, чуть второй гол не привёз в Португалии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 марта 2016, 14:04

      Как балотелли загубит себя и все

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 марта 2016, 13:34

      кому он на ... нужен!!!

      2
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      Рейтинг: +284

      Kano 4 марта 2016, 13:32

      Что клубы, что игроки российские просят не реальные трансферные суммы и зарплаты.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 марта 2016, 13:15

      Все ждут... Никто и ничего от него ждёт. Ему ещё повезло, что удалось пристроиться в Зените, хотя для нас в Питере он - незваный гость

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > APchelov 4 марта 2016, 15:15

      Абсолютно верно!

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