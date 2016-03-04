Президент «Уфы»: «У Юрченко есть амбиции»

Президент "Уфы" Марат Магадеев выразил свою точку зрения о ситуации с переходом голкипера команды Давида Юрченко в "Анжи".

"Жизнь спортсмена скоротечна, нужно стремиться как можно быстрее достичь своего пика. Давид по-новому раскрылся у нас в клубе, о нем заговорили, он несколько раз признавался лучшим вратарем тура. У него есть амбиции, есть определенные финансовые условия игры на более высоком уровне. Мы ему предлагали продление, но, как говорили Ильф и Петров, согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Мы не пришли к общему знаменателю, поэтому Юрченко сегодня в аренде.

Что будет дальше, это будет решение Давида. Если он окажется в топ-клубе или попадет в сборную, мы будем только гордиться, что он прошел школу в Уфе", — приводит слова Магадеева местное издание "Спорт БО".