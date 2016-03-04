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    Галицкий: «Краснодар» нельзя назвать успешным»

    Владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий не считает свой клуб одним из грандов российского футбола.

    "Кроме футбола нет вещей, которые мне приносили бы настоящее удовольствие. Я встречаюсь с нашим главным тренером Кононовым иногда каждый день, иногда — через день, мы гуляем вечерами и обсуждаем все, что происходит в команде.

    Можно ли "Краснодар" назвать успешным? Нет. Мы еще ничего не выиграли, ничего не добились, на третьем-пятом местах находимся в лучшем случае, середняки. А в футболе, как известно, есть только одно место – первое", — сказал владелец клуба.

    В текущем сезоне РФПЛ 18 "быки" занимают пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Спортфакт

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    04.03.2016 10:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 марта 2016, 13:17

      Молодец!Адекватно всё говорит...нет зазнайства!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 4 марта 2016, 16:49

      Быки)))) Краснодар Буллз

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 4 марта 2016, 15:34

      Посмотрим игру с Зенитом очков то одинаково.

      2
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      Рейтинг: +284

      Kano 4 марта 2016, 13:35

      По мне грамотно развиваются, и это понимает и сам Галицкий.

      3
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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 4 марта 2016, 11:16

      Но спешить не стоит. В "Краснодаре" все очень достойно,качественно, все идет так, как надо. Скоро все будет. Годик-другой и вы будете за чемпонство бороться.
      Удачи "Краснодару"!

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