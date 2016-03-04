Дель Боске может взять Адуриса на Евро-2016

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске в рассказал о том, какие шансы попасть в заявку национальной команды на Евро-2016 у нападающего "Атлетика" Арица Адуриса.

"Адрурис – случай исключительный и особенный. Нас никто не просил брать его в национальную команду. Это прототип центрального нападающего. Посмотрим. Мы не формируем команду, основываясь на голосовании. Однако когда весь мир говорит об Адурисе, то мы должны подумать об этом", — сказал именитый специалист.

В текущем сезоне Адурис сыграл в Примере 26 матчей, в которых забил 17 голов и отдал четыре голевых передачи.