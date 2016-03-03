Семин критикует «Локомотив» за продажу Ниасса

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин считает, что руководство клуба напрасно продало сенегальского нападающего Умара Ниасса.

"Не знаю, как объяснить подобный шаг руководства клуба. Команда на третьем месте, ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов, так что расставание с забивным форвардом выглядит нелогичным. Тем более накануне возобновления сезона. Уж если и продавать футболиста, то после его окончания. Ведь в случае выигрыша чего-либо существенного цена его может возрасти. Случившееся — и не бизнес, и со спортивной точки зрения абсурд.

Сумеет ли команда выехать на одних хавбеках? Смотря на какой результат команда нацелена. Для третьего места этого может и хватить. Но на более высокие позиции претендовать будет сложно", - сказал Семин.

Напомним, что 25-летний Ниасс в январе перешел из "Локомотива" в "Эвертон" за 17,9 миллионов евро.