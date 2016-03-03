Кержаков: «Еще не думаю о финале Кубка Швейцарии»

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков прокомментировал последний результат своей команды. Напомним, что в выездной полуфинальной игре Кубка Швейцарии со «Сьоном» российский футболист забил два гола, что позволило его команде пробиться в финал.

«До финала Кубка еще три месяца – что сейчас об этом говорить? Пока мы только сделали серьезный шаг. Финал будем играть фактически дома, на своем стадионе. Для «Цюриха» это отличная возможность обеспечить себе место в Лиге Европы на следующий сезон. Излишне говорить, какая у команды будет мотивация. Но сейчас, повторюсь, не время думать о финале. Уже послезавтра у нас очередная игра чемпионата, с «Туном». Все мысли – о ней», — сказал игрок «Цюриха».