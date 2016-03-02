Бышовец: «Недооценка соперника может уравнять шансы «Амкара» в матче с «Зенитом»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о полуфинальных матчах Кубка России. Напомним, в 1/2 финала турнира сойдутся "Зенит" и "Амкар", а также ЦСКА и "Краснодар".

"Матч "Краснодара" с ЦСКА будет интересным, болельщики получат от него удовольствие. Предсказать тут результат невозможно. Не назову армейцев фаворитом этой пары. В памяти матч "Краснодара" и ЦСКА (2:1) в чемпионате страны, где краснодарцы произвели очень хорошее впечатление. В противостоянии "Зенита" и "Амкара" преимущество петербуржцев будет очевидным. Впрочем, выступление "Зенита" в Лиге чемпионов и недооценка соперника могут уравнять шансы – мы знаем, что команда неубедительно играет на внутренней арене после матчей в еврокубках. Хотя сегодня "Зенит" может позволить себе сыграть в Кубке резервом", – рассказал Бышовец.