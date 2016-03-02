Рамос и Роналду хотят покинуть «Реал»

Футболисты "Реала" - защитник Серхио Рамос и нападающий Криштиану Роналду решили покинуть клуб, сообщает El Chiringuito.

Игроки обратились к президенту клуба Флорентино Пересу с просьбой выставить их на трансфер. Роналду был крайне разочарован поражением своей команды от "Атлетико" (0:1) в матче чемпионата Испании и на следующий день попросил президента продать его в другой клуб. В ответ на это, Перес попросил форварда успокоиться и думать о предстоящих матчах.

Что касается Рамоса, то он просит руководство клуба рассмотреть все имеющиеся по нему предложения от других команд.

Ранее Роналду заявил в интервью, что "Реал" мог бы занимать первое место, если бы остальные игроки выступали на его уровне.