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    Гранквист: «С «Зенитом» будет очень интересная и жесткая встреча»

    Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист комментирует победу над "Тереком" (1:0) в 1/4 финала Кубка России, а также рассуждает о предстоящем матче чемпионата России с "Зенитом".

    "Мы хорошо сыграли в этом матче. Особенно хочу отметить действия нашего вратаря. Какой фантастический сэйв он отразил после рикошета в этом матче. Он нас спас. Крицюк пришeл в межсезонье, хорошо тренировался, показал отличные профессиональные качества. Очень рад, что сейчас у нас в команде три классных вратаря. Отлично, что между ними идeт конкуренция. Это даст нашей команде возможность играть лучше.

    Следующий матч против "Зенита"? Это будет очень интересная и жесткая встреча. В первом круге мы выиграли у "Зенита" в гостях. Поэтому питерцы явно захотят реабилитироваться. "Зенит" уже играет в официальных матчах в этом году, поэтому они будут неплохо сыгранными. К тому же мы имеем одинаковое количество очков в чемпионате и будем стремиться опередить друг друга в турнирной таблице", - сказал Гранквист.

    Напомним, что матч "Краснодар" - "Зенит" состоится 5 марта в 19:30 мск.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.03.2016 13:44
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