Перотти: «В «Рому» хотел бы пригласить Месси»

Нападающий "Ромы" Диего Перотти прокомментировал в интервью as-roma.ru свое время в команде, в которую он перешел этой зимой.

– Ты один из новичков "Ромы". Что тебя больше всего в ней поразило? Существует ли особое отличие "Ромы" от других команд?



– Атмосфера была какой-то странной, когда я только прибыл в Рим, но позже в команду влился мистер (тренер – прим. "Бомбардира"), и все поменялось.



– Если бы "Рома" была автомобилем, какой его частью ты бы ощущал себя?



– В раздевалке мистер всегда говорит мне, что я тот, кто должен руководить командой и заставлять ее бежать. Поэтому я – мотор.



– У многих команд есть свои традиции. Есть ли такая у "Ромы"?



– До сегодняшней поры классическая традиция – перед выходом на поле хорошенько прокричать DAJE!



– Пепе Рейна известен тем, что является душой компании и тем, кто может объединить коллектив. Есть ли такой человек в "Роме"?



– Ну, для меня нашим "Рейной" является мистер. Он примчался, как поезд, и дал понять, что мы все на одном уровне, что нет лучших и мы все важны.



– В своем первом интервью в качестве игрока "Ромы" ты сказал, что предпочитаешь, чтобы о тебе говорили тифози. Будь ты болельщиком "джаллоросси", который увидел Диего Перотти в первых матчах за "Рому", чтобы ты сказал о нем?



– Как по мне, я неплохо начал. Мистер, когда мы ошибаемся, всегда указывает на ошибку, но мне он пока не делал замечаний.



– Разница между Диего Перотти, который играл в "Севилье" и "Дженоа", и Диего Перотти, который выступает за "Рому"?



– Хороший вопрос. Главное отличие – в упорстве и желании. Когда ты приходишь в такой значимый клуб, как "Рома", хочется горы свернуть.



– Ты бы пригласил кого-то из сборной Аргентины в "Рому"?



– Конечно, Лионеля Месси, но это утопия.



– Кто сейчас самый сильный футболист в "Роме"? Почему?



– Как я уже сказал раньше, мистер дал нам понять, что мы все равны.



– Каким должен быть твой идеальный гол за "Рому"?

– Рано или поздно мне должны были задать этот вопрос! Естественно, гол в дерби! Это были бы невероятные эмоции, но никогда не говори никогда.