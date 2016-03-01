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    «Краснодар» - «Терек». Онлайн-трансляция

    1 марта "Краснодар" и "Терек" поспорят за путевку в полуфинал Кубка России. После провала в Лиге Европы у "быков" есть прекрасная возможность реабилитироваться перед родной публикой.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Терек". Начало в 19:15. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2016 18:40
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