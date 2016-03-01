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  • Испанская пресса: Роналду без желания тренируется с «Реалом»

Испанская пресса: Роналду без желания тренируется с «Реалом»

1 марта 2016, 07:35
10

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду утратил интерес к тренировкам с командой, утверждает испанский портал Sportyou.

По сведениям источника, некоторые футболисты "сливочных" выразили недоумение по этому поводу. Они недовольны тем, что португалец практически не двигается на тренировках, а его подготовка к матчам стала абсолютно другой.

Как сообщалось ранее, президент "Реала" Флорентино Перес признал, что в следующем сезоне он не видит Роналду в составе своей команды.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану Перес Флорентино
Комментарии (10)
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policepnz
1456809444
Совсем раскапризничалась принцесса!
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Barsuk52
1456811954
пускай уходит
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fakel-vrn
1456812073
не царское это дело...
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hellkid
1456813979
очередная утка. Не успел Криш ляпнуть про партнеров, так теперь всех собак на него спустили. Теперь мол он не тренируется, ну что за бред? Все же знают, какой он дисциплинированный в этом плане.
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Inks
1456821670
теперь реал опять пройдет этап становления в течение 2-3 лет, естественно без трофеев
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Лыков
1456822610
В мю вернётся к мауру
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Aztec58
1456824491
Короче, журналюги запустили ответку, ага, по просьбе группы товарищей из Реала)))
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A-Lex
1456828728
Здесь редакторы школьники ? Что за глупые ошибки вы делаете ? Это что: "утратил интерес к тренировкАХ с командой" ? Исправляйте.
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3ton
1456837494
да мяч в пятую точку ему засунуть и будет бегать и прыгать по полю
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