Испанская пресса: Роналду без желания тренируется с «Реалом»

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду утратил интерес к тренировкам с командой, утверждает испанский портал Sportyou.

По сведениям источника, некоторые футболисты "сливочных" выразили недоумение по этому поводу. Они недовольны тем, что португалец практически не двигается на тренировках, а его подготовка к матчам стала абсолютно другой.

Как сообщалось ранее, президент "Реала" Флорентино Перес признал, что в следующем сезоне он не видит Роналду в составе своей команды.