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    Черевченко: «К Шкулетичу претензий нет, он выполняет все требования»

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко поделился своим мнением о нападающих Петаре Шкулетиче и Эзекиэле Хенти.

    "К Шкулетичу претензий нет, парень выполняет все требования. Я на него надеюсь и рассчитываю, своего последнего слова он еще не сказал.

    Что касается новичка команды Хенти, то у него хорошая скорость. Он может сыграть и на острие, и на флангах. Могут ли Шкулетич и Хенти выходить на поле вместе? Такая вероятность существует.

    Шкулетич – игрок, зависимый от партнеров. Его козырь – игра на втором этаже и в штрафной площади. Но он может и приличную скорость развить на самом деле, просто не до конца раскрылся еще.

    Хенти сказал мне, что чувствует себя в "Локомотиве" так, будто он здесь уже лет 10. Ребята его приняли хорошо", – рассказал Черевченко в эфире канала "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.02.2016 23:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 00:39

      Вспомнил о Шкулетиче, когда на днях смотрел дерби Партизан - Црвена Звезда. Фланговые на скорости проходят и грузят в штрафную: кроссы, прострелы, навесы, а дальше здоровые ребята с обеих сторон, затаптывают, сминают друг друга... самое то для Шкулетича.

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      Рейтинг: +16

      ЛОКО64рус > Aztec58 1 марта 2016, 00:53

      Согласен,только для чего,если Игорь не пред по лог ал такие маневры,было брать-держать его?нап хороший ,но не для Локо,по крайней мере сегодня.

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