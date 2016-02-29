Черевченко: «К Шкулетичу претензий нет, он выполняет все требования»

Вспомнил о Шкулетиче, когда на днях смотрел дерби Партизан - Црвена Звезда. Фланговые на скорости проходят и грузят в штрафную: кроссы, прострелы, навесы, а дальше здоровые ребята с обеих сторон, затаптывают, сминают друг друга... самое то для Шкулетича.
Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко поделился своим мнением о нападающих Петаре Шкулетиче и Эзекиэле Хенти.
"К Шкулетичу претензий нет, парень выполняет все требования. Я на него надеюсь и рассчитываю, своего последнего слова он еще не сказал.
Что касается новичка команды Хенти, то у него хорошая скорость. Он может сыграть и на острие, и на флангах. Могут ли Шкулетич и Хенти выходить на поле вместе? Такая вероятность существует.
Шкулетич – игрок, зависимый от партнеров. Его козырь – игра на втором этаже и в штрафной площади. Но он может и приличную скорость развить на самом деле, просто не до конца раскрылся еще.
Хенти сказал мне, что чувствует себя в "Локомотиве" так, будто он здесь уже лет 10. Ребята его приняли хорошо", – рассказал Черевченко в эфире канала "Наш футбол".