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    Мельгарехо: «Уже выгляжу не так бледно, как было вначале»

    Форвард "Спартака" Лоренсо Мельгарехо очень надеется набрать необходимую форму к первому матчу второй части сезона в России. Напомним, что 6 марта команда парагвайца сыграет с ЦСКА.

    — Вы с самого старта карьеры играли в полузащите?

    — Выступал на разных позициях. Был левым защитником и в португальском клубе "12 октября", и в "Бенфике", и в "Кубани", а потом продвигался все дальше вперед. Естественно, мне больше нравится играть нападающего и забивать.

    — В межсезонье вы пропустили почти два месяца. Не тяжело сейчас наверстывать упущенное?

    — Благодаря Хави (тренер по физподготовке), который занимается со мной утром и вечером, быстрее обретаю форму. Уже чувствую, что выгляжу не так бледно, как было вначале.

    Провел несколько матчей — и ощущаю, что могу играть в "Спартаке". Естественно, пока не набрал оптимальных кондиций, но и до начала чемпионата еще есть время. Все идет по плану.

    — К 6 марта будете готовы?

    — Думаю, да. Очень хочу помочь команде победить такого сильного соперника, как ЦСКА. Не могу сказать, что забить в этой встрече будет моей первоочередной задачей, но было бы, конечно, здорово сделать это. Хотя понимаю, что игра будет непростой. Нужно использовать каждый шанс.

    Источник: ФК «Спартак»

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    29.02.2016 12:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 февраля 2016, 12:45

      На фоне газона почти не виден.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 29 февраля 2016, 12:28

      Спартак ЦСКА 2:1

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > policepnz 29 февраля 2016, 15:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пишите, пожалуйста, внимательнее и не путайте стороны! Большое спасибо

      -4
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      ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 > Майор Дзагоев 29 февраля 2016, 22:08

      ЦСКА-СПАРТАК 1:2. хехе

      0
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