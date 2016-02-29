Рапопорт: «Кришито и Жирков – равноценные игроки. Их выступления будут зависеть от лимита»

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт сравнил защитников сине-бело-голубых Юрия Жиркова и Доменико Кришито.

"Что касается Жиркова, то вряд ли он на постоянной основе заменит Кришито слева. Многое будет зависеть от лимита. Они равноценные игроки, Юра немного эффективнее играет в атаке, использует дриблинг, Кришито старается действовать через пас. Хорошо, что теперь в российском чемпионате не обязательно будут дергать Анюкова, можно чередовать выходы Кришито и Жиркова", – отметил Рапопорт.

Отметим, что Жирков перешел в "Зенит" этой зимой. Кришито же защищает цвета петербургского клуба с 2011 года.