«Барселона» повторила рекорд «Реала», проведя 34 матча без поражений

Серия без поражений "Барселоны" после победы над "Севильей" (2:1) в поединке 26-го тура Примеры достигла 34-х матчей. За это время каталонцы одержали 28 побед и шесть раз свели свои встречи к ничейному результату.

Таким образом, сине-гранатовым удалось повторение рекорда "Реала", который также не знал горечи поражений на протяжении 34-х поединков в сезоне-1988/89.

После 26-ти туров "Барселона" возглавляет таблицу чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя "Атлетико" на восемь очков.