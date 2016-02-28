Ван Гаал: «Признаюсь, я проявил излишнюю эмоциональность в эпизоде с резервным арбитром»

Наставник "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал дал комментарий по поводу своего поведения в матче 27-го тура АПЛ против "Арсенала" (3:2), по ходу которого голландский специалист демонстративно упал перед резервным судьей.
"Признаюсь, я проявил излишнюю эмоциональность. Понятно, это не добавляет авторитета арбитру, лайнсменам и резервному судье. Поэтому я извинился, и они приняли мои извинения", – сказа ван Гаал.
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Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»