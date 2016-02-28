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  • Гросс: «Дзюбе будет легче попасть в «Баварию», чем в сборную России по биатлону»

Гросс: «Дзюбе будет легче попасть в «Баварию», чем в сборную России по биатлону»

28 февраля 2016, 17:27
1

Тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс считает, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе будет легче попасть в «Баварию», чем в биатлонную команду.

– На днях к вам в Токсово приезжал игрок «Зенита» Артем Дзюба и даже поучаствовал в тренировке.

– Очень интересный опыт получился. Повеселились, хорошо провели время.

– Вы раньше знали, кто такой Дзюба?

– Конечно! Всей командой мы смотрели матч «Спартак» – «Зенит» на «Открытие Арене», когда Дзюба своим голом спас свою команду. Я бы советовал Артему перейти в «Баварию», за которую болею. Кстати, если к биатлону вернуться, очень удивило, насколько он силен в стрельбе. Но над лыжным ходом еще нужно работать. Может, ему мяч и здесь надо было дать? И все же в «Баварию» ему, думаю, будет легче попасть, чем в сборную России по биатлону.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Бавария Дзюба Артем
Комментарии (1)
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APchelov
1456690622
И не туды, и не сюды ему не попасть. Да в ворота тоже
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