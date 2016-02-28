Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «Сборной России полезно будет сыграть с сильными командами»

    Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов поделился мнением о соперниках сборной России в товарищеских матчах перед Евро-2016. Напомним, россияне сыграют с командами Литвы, Франции, Сербии и Чехии.

    "Хорошие соперники, хорошие команды. Именно с ними будет полезно сыграть, потому что это сильные соперники, европейские сборные. Нам полезно будет сыграть с сильными командами, проверить свои силы. С командой Литвы тоже должен быть нормальный спарринг. Товарищеские матчи, можем проверить себя", – рассказал Самедов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2016 15:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11