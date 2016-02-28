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    Кирьяков: «Не думаю, что в матче Франция – Россия накал страстей будет высок»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился своим мнением о соперниках национальной команды по товарищеским матчам, которые предстоит сыграть в рамках подготовки к Евро-2016.

    "Литва расценивается как соперник, с которым нужно много атаковать, отрабатывать взаимодействие, постараться забить побольше голов. С Францией Россия проверит себя, увидит, на что она способна, хотя не думаю, что накал страстей будет высок.

    Матч с Чехией – это прообраз встречи со Словакией. На всех уровнях – от юношеского футбола дол взрослого – команды примерно одного стиля. Что касается Сербии, то это команда хорошего европейского уровня. Учитывая, что матч будет последним перед финальной стадией чемпионата Европы, на поле выйдет боевой состав", - рассказал Кирьяков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.02.2016 13:47
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