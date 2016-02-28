«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». Онлайн-трансляция

Из-за обилия травмированных футболистов главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаалу все чаще приходится выпускать на поле необстрелянную молодежь. "Шрусбери" и "Мидтьюлланд" манкунианцы сумели пройти за счет более высокого класса, но сегодняшний соперник "красных дьяволов" - претендент на титул.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". Начало в 17:05. Не пропустите!