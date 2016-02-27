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    Раньери: «Наблюдал за Роналду в матче Лиги чемпионов – приличный молодой игрок»

    Наставник "Лестера" Клаудио Раньери рассказал, чем заполнял двухнедельную паузу, образовавшуюся для его команды между двумя турами в Премьер-лиге.

    "Дал разрешение игрокам отдохнуть, чего раньше за мной никогда не замечалось. До этого наибольшая пауза у них была в три дня... Тогда я, видимо, сошел с ума.

    Я раздумывал все это время. У меня всегда под рукой ноутбук, и если выдается свободный час, я постоянно что-либо смотрю на нем. Затем уделяю время семье, после – опять час в компании ноутбука.

    Я посещал поединок "Ромы" против "Реала" в Лиге чемпионов. Наблюдал за игрой Криштиану Роналду – приличный молодой игрок", – сказал Раньери.

    Источник: Daily Mail

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    27.02.2016 15:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 28 февраля 2016, 15:08

      купи не дорога не промахнёся

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