Болельщики «Кубани» не хотят видеть Поляцкина на посту гендиректора клуба

Болельщики «Кубани» выступили против назначения на пост гендиректора клуба Дмитрия Поляцкина. По мнению поклонников желто-зеленых, которое они высказали в обращении к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, продолжать руководить клубными делами должен нынешний председатель совета директоров Олег Мкртчан.

«Болельщики «Кубани» уже успели забить тревогу по поводу грядущих изменений в руководстве клуба. Небеспочвенные слухи отправляют в кресло генерального директора «Кубани» Дмитрия Поляцкина. Футбольной общественности нашего края уже представлен этот человек, который прислан на Кубань из Москвы. Однако главными остаются следующие вопросы: почему, зачем и кем лоббируется этот человек на должность топ-менеджера «Кубани»?

Очевидно, что эти вопросы нужно задать губернатору края Вениамину Кондратьеву. Около месяца назад вы, Вениамин Иванович, провели встречу с председателем совета директоров клуба Олегом Мкртчаном. По ее итогам вами было сделано следующее заявление: «Ваше решение остаться председателем совета директоров – залог того, что клуб останется в премьер-лиге. Не сомневаюсь, что вы сможете выстроить и финансовую дисциплину, и внутреннюю политику в команде. Уверен, что мы еще много раз будем радоваться блестящей игре «Кубани».

С этими словами вы обратились к Олегу Артушевичу. В них вы недвусмысленно даете понять, что внутриклубную политику будет определять только он. Получив от вас доверие и напутствие, Олег Артушевич вместе со своей командой менеджеров сразу взялся за дело. В условиях сложной экономической ситуации, при наличии огромных задолженностей Олег Мкртчан, Валерий Стаценко и Сергей Доронченко сумели укрепить состав команды квалифицированными футболистами. В «Кубань» перешли такие известные в Европе игроки, как Фелипе Сантана и Евгений Селезнев. Эти трансферы ярко отражают эффективность оперативной селекционной работы. Всем болельщикам задышалось гораздо легче после того, как команда встала с колен, а финансовая ситуация стала стабильной.

Еще одним важным фактором в деятельности руководства клуба стало подписание новых контрактов с молодыми игроками команды. Как известно, кубанская молодежка является одной из сильнейших в России, а ее игроки высоко ценятся футбольными специалистами страны и получают заслуженные вызовы в молодежную сборную. Этим шагом Олег Мкртчан дал понять, что работает не только на сиюминутный результат, но и на перспективу. Одним словом, все шло по оптимистичному плану, пока не появилась новость об изменениях в руководстве.

Эта новость кардинально расходится с вашими словами о том, что кадровая политика клуба будет определяться только Олегом Артушевичем. Доподлинно известно, что назначение Дмитрия Поляцкина исходит не от него. Следовательно, наблюдается нарушение договоренностей и обещаний. В клуб с какими-то необоснованными целями пытаются завести постороннего человека. Мы не будем вам рассказывать о том, как Поляцкин признавался в симпатиях к главному сопернику «Кубани» – «Краснодару», как он по прибытии в наш город сразу пошел на матч этой команды, как выполнял свои функции, будучи сотрудником нижегородской «Волги», которая в настоящее время близка к полному краху.

Мы хотим обратиться к вам с призывом не допустить назначения этого человека на должность генерального директора «Кубани»! Вы как опытный политик, безусловно, понимаете, сколь трудно достигать компромиссов и договоренностей в сложных вопросах. А ваши договоренности с Олегом Мкртчаном именно из этой категории. Оставьте их в силе и предоставьте Олегу Артушевичу возможность самому назначать клубных менеджеров. Иначе в команде не будет дисциплины, стабильности, а в таком случае не будет и побед. Уверены, что если вы продолжите работать в тандеме с Олегом Мкртчаном, мы действительно еще много раз будем радоваться блестящей игре нашей родной «Кубани», – говорится в обращении.