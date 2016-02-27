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    Хиддинк видит в Терри отличного тренера

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк уверен в том, что защитник лондонцев Джон Терри имеет шансы стать хорошим тренером по завершении игровой карьеры.

    "Думаю, из Терри может выйти отличный тренер, но ему, конечно, еще многому предстоит научиться. Например, я стараюсь делать игрокам замечания без посторонних глаз, потому что кто-то может посчитать это оскорбительным. Я не хочу говорить с Терри о тренерской работе прямо сейчас, ведь он может подумать, что я пытаюсь его выставить из команды", — цитирует Хиддинка Goal.

    Источник: Goal.com

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    27.02.2016 10:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      jinhae 27 февраля 2016, 12:28

      но сказал же

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