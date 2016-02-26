Дзюба провел тренировку с биатлонистами

Нападающие "Зенита" Артем Дзюба и Дмитрий Богаев посетили учебно-тренировочный центр в Токсово, где провели тренировку с биатлонистами Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым.

Игроки "Зенита" совершили стометровую пробежку на лыжах и провели стрелковую сессию.

"Всегда мечтал испытать эти ощущения, узнать, что такое биатлон. Смотреть по телевизору – это одно, а выйти на трассу – совсем другое. И кататься непросто, и подъезд к стрельбищу непростой, и патроны надо определенным образом доставать. Но все классно!

Спасибо Алексею Волкову за то, что с пониманием к нам отнесся, все показал и объяснил. Это было потрясающе! Надеюсь, как-нибудь встретимся с биатлонистами и на футбольном поле! И, конечно, будем за них болеть!" – сказал Дзюба.