Майкон выбыл из строя на срок от трех до пяти месяцев

Полузащитник московского "Локомотива" Майкон пропустит от трех до пяти месяцев из-за травмы. Напомним, что хавбек получил повреждение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" (0:2). Бразилец вышел на замену на 62-й минуте, но не сумел завершить встречу и вынужден был покинуть поле на 75-й минуте матча.

Как сообщает источник, по первоначальному прогнозу Майкон должен был пропустить от 6 до 8 недель, однако травма оказалась серьезнее, и футболисту потребуется более длительный срок на восстановление.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги бразильский хавбек принял участие в 14 матчах за "Локомотив", забил три гола и отметился одной результативной передачей.