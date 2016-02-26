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Майкон выбыл из строя на срок от трех до пяти месяцев

26 февраля 2016, 13:45
3

Полузащитник московского "Локомотива" Майкон пропустит от трех до пяти месяцев из-за травмы. Напомним, что хавбек получил повреждение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" (0:2). Бразилец вышел на замену на 62-й минуте, но не сумел завершить встречу и вынужден был покинуть поле на 75-й минуте матча.

Как сообщает источник, по первоначальному прогнозу Майкон должен был пропустить от 6 до 8 недель, однако травма оказалась серьезнее, и футболисту потребуется более длительный срок на восстановление.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги бразильский хавбек принял участие в 14 матчах за "Локомотив", забил три гола и отметился одной результативной передачей.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Майкон
Комментарии (3)
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Etiainen
1456486254
эх плохо... хорошо теперь Игнатьев на подхвате есть
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Рулон Обоев
1456486372
Нужно больше негров закупать, хороших и разных.
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