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    Дочкал: «От «Краснодара» ждал большего»

    Хавбек "Спарты" Боржек Дочкал признался, что матч 1/16 финала Лиги Европы выдался нелегким, но "Краснодар" его немного разочаровал.

    "Я бы не назвал эту победу легкой. Счет 3:0 обманчив, ведь все решилось лишь во втором тайме. Как и в Праге, мы не очень уверенно действовали до перерыва, но после смогли добавить и вновь победили.

    Что касается "Краснодара", то это хорошая команда европейского уровня. У краснодарцев много техничных футболистов, для которых ничего не стоит обыграть тебя один в один, но в командной игре мы смотрелись предпочтительнее. Хотя, если честно, я от "Краснодара" ожидал большего.

    Наша цель в Лиге Европы — пройти как можно дальше. Мы уже хорошо поработали и вышли в 1/8 финала, но на этом останавливаться не намерены. Впрочем, многое будет зависеть от того, кто попадется нам на жеребьевке",

    Источник: УЕФА

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    26.02.2016 10:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 26 февраля 2016, 11:41

      Футболисты "Краснодара" уже кальян потягивают на кожаных диванах и срать хотели на чьи то высказывания)

      -1
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 26 февраля 2016, 10:55

      Крассавцы!!!! Наказали быков за расточительность!!

      -1
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