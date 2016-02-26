Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Сейчас в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф 1/8 финала Лиги Европы.

Команды не будут посеяны, а представителей одной страны не разведут.

Участниками жеребьевки стали испанские "Валенсия", "Атлетик" и "Севилья", немецкие "Байер" и "Боруссия" из Дортмунда, португальская "Брага", итальянские "Лацио" и "Наполи", турецкий "Фенербахче", украинский "Шахтер", чешская "Спарта", английские "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", швейцарский "Базель", бельгийский "Андерлехт".

Жеребьевка начнется в 15:00.